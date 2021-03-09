

Мдинарадзе призывает оппозицию войти в парламенте и создать комиссию по расследованию

09.03.2021 15:01





Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе призывает оппозицию войти в законодательный и самостоятельно сформировать комиссию по расследованию содержания аудиозаписей TV Pirveli.



«Если кто-то хотя бы немного верит в осуществление насильственных действий со стороны лидеров «Грузинской мечты», в то, что это записи не 2010-2011 годов, а более позднего периода, когда эти люди были не частными лицами, а занимали государственные должности, высокие должности, если они хотя бы на 1% сами верят в этот нарратив, то пускай заходят в парламент. У них есть рычаги для создания комиссии по расследованию и в рамках этой комиссии они могут самостоятельно расследовать то, с чем мы имеем дело. Мы же знаем в чем дело, знаем, что это фабрикация, это ложь», — сказал Мдинарадзе.



Депутатов партии «Граждане» член «Грузинской мечты» призвал обратиться к коллегам по оппозиции, а не к властям. Напомним, Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани, представляющие собой двоих из 6 законодателей, не входящих в состав партии власти и представленных в парламенте, призвали создать парламентскую комиссию, чтобы расследовать содержание резонансных записей.



Между тем, Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по факту незаконной прослушки и распространения конфиденциальной информации. В отношении содержания, носящего признаки преступления, следствие не инициировано.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





