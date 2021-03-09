

В Грузии показатель ношения маски снизился до 43%

09.03.2021 15:01





«Вместе с институтом «Хэлсметрик» мы наблюдаем за показателем ношения маски в стране. К сожалению, когда у нас было почти 75%, а затем этот показатель снизился до 66%, согласно вчерашним данным этот показатель составляет уже 43%, что очень плохо», — заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе.



Гамкрелидзе подчеркнул, что эта цифра вызывает тревогу и может привести к серьезному ухудшению эпидемиологической ситуации, особенно на фоне смягчения ограничений.



«Падение до 43% вызывает тревогу, особенно на фоне ослабления ограничений, которые могут привести к серьезному ухудшению эпидемической ситуации. Если мы в марте и апреле сохраним эпидемическую ситуацию в тех рамках, как сегодня, то уже в теплый период, в мае-июне, мы выйдем на хороший показатель, то есть инфицирование, смертность и т.д будет намного меньше. Поэтому мы настоятельно просим всех носить маску и соблюдать дистанцию, особенно сейчас, когда открылись объекты, которые принимают посетителей внутри, максимально избегать больших собраний», — сказал Амиран Гамкрелидзе.



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