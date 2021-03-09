|
|
|
В Грузии показатель ношения маски снизился до 43%
09.03.2021 15:01
«Вместе с институтом «Хэлсметрик» мы наблюдаем за показателем ношения маски в стране. К сожалению, когда у нас было почти 75%, а затем этот показатель снизился до 66%, согласно вчерашним данным этот показатель составляет уже 43%, что очень плохо», — заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе подчеркнул, что эта цифра вызывает тревогу и может привести к серьезному ухудшению эпидемиологической ситуации, особенно на фоне смягчения ограничений.
«Падение до 43% вызывает тревогу, особенно на фоне ослабления ограничений, которые могут привести к серьезному ухудшению эпидемической ситуации. Если мы в марте и апреле сохраним эпидемическую ситуацию в тех рамках, как сегодня, то уже в теплый период, в мае-июне, мы выйдем на хороший показатель, то есть инфицирование, смертность и т.д будет намного меньше. Поэтому мы настоятельно просим всех носить маску и соблюдать дистанцию, особенно сейчас, когда открылись объекты, которые принимают посетителей внутри, максимально избегать больших собраний», — сказал Амиран Гамкрелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна