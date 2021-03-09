

Президент Евросовета отправил в Грузию своего представителя

09.03.2021 15:42





Президент Европейского совета Шарль Мишель направил главу Представительства Европейской Комиссии в Швеции Кристиана Дэниэлсона в Грузию, в качестве своего личного представителя.



Согласно пресс-релизу, Дэниэлсон станет посредником в возобновленном диалоге между политическими партиями Грузии, работая в тесном сотрудничестве с послом Европейского Союза в Грузии Карлом Хартцеллом, с целью преодоления нынешней политической напряженности в Грузии.



В ближайшие дни Дэниелсон прибудет Грузию, чтобы встретиться с заинтересованными сторонами, вовлеченными в процесс.



«Президент Мишель и Высокий представитель Боррелл призывают всех политических деятелей в Грузии полностью поддержать диалог в конструктивном духе и с целью достижения взаимоприемлемых результатов в интересах стабильной, демократической и ориентированной на реформы Грузии, способной успешно вести диалог и продвигаться по своему проевропейскому пути», — говорится в пресс-релизе.



Справка



Кристиан Даниэльссон ранее был постоянным представителем в Швеции, а затем стал заместителем генерального секретаря Европейской комиссии в 2011 году. В 2013 году он стал генеральным директором по вопросам расширения, а в 2015 году он был назначен генеральным директором по вопросам соседства и переговоров о расширении. В настоящее время он возглавляет Представительство Европейской Комиссии в Швеции.



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