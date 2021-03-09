

О давлении и запугивании из-за высказываний в адрес Беры Иванишвили рассказали еще 7 человек

09.03.2021 15:53





Прошло четыре дня после субботней передачи телеканала «TV Pirveli», когда были опубликованы записи телефонных разговоров, в которых, предположительно, Бера Иванишвили согласовывает методы «наказания» для комментаторов соцсетей, с высокопоставленными чиновниками — главой Специальной службы государственной охраны Анзором Чубинидзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



Вскоре в соцсетях и СМИ появились посты и материалы, от имени людей, которые рассказывали о том, что также стали жертвами запугивания, после критики в адрес сына богатейшего человека страны.



Между тем, члены правящей команды Грузии заявляют, что не видят необходимости в проведении следствия. По мнению представителей «Грузинской мечты» записи сфабрикованы. Не согласны с этой оценкой оппозиционеры и многие специалисты.



В полдень 9 марта стало известно, что прокуратура Грузии начала следствие, но не из-за содержания беседы, а «по факту несанкционированной записи и/или подслушивания частного разговора, а также записи частной коммуникации, незаконного использования и распространения информации, добытой техническими средствами, с признаками преступления».



Инцидент в ресторане

Через несколько дней после выхода передачи в эфир о своей истории рассказал проживающий ныне в США журналист Тато Цецхладзе.



В беседе с Netgazeti он рассказал, что встретился с Берой в 2016 году, работая официантом во время отпуска.



По его словам, Бера посетил ресторан, но ушел оттуда не оставив т.н. «чаевых» персоналу. Цецхладзе написал об этом в Facebook. По его словам, реакция на пост последовала незамедлительно:



«Владелец ресторана попросил удалить этот пост и написать новый с извинениями. Я отказался».





Тато Цецхладзе.



Далее, рассказывает Цецхладзе, с владельцем ресторана связался незнакомец, по его предположению — член охраны Беры Иванишвили. Вскоре в разговор включился и сам Бера, после чего владелец передал телефон Цецхладзе:



«Бера Иванишвили меня оскорблял, применял нецензурные выражения. Говорил, что я увидел сына богатого человека и захотел сделать денег, что меня подослали. Разговор длился минуту или полтора, а потом я бросил телефон на пол», — рассказывает журналист.



Далее, продоолджает рассказ Тато Цецхладзе, он вышел из ресторана и направился в сторону бульвара, тут он заметил, как за ним следуют машины с тонированными стеклами. Он считает это попыткой его запугать и связывает инцидент с Берой Иванишвили с его увольнением из ресторана две недели спустя.



По словам Цецхладзе, он не стал предавать случившееся огласке раньше потому что побоялся за свою семью. Цецхладзе отмечает, что запугивание вышло за пределы ресторана и продолжилось в другой форме. Он связывает это не только данным с инцидентом, но и своей журналистской деятельностью.



Сейчас, как говорит Цецхладзе, он проживает в США в статусе политического беженца.



Нежелательный пост

Об еще одной истории в Facebook рассказал Сандро Сулаквелидзе. По его словам, проблема возникла в 2013 году, когда он написал нежелательный пост о телекомпании Беры «GDS». Сулаквелидзе утверждает, что после этого, к нему пришли пять человек, среди которых известный (в 90-ых годах) репер под псевдонимом «Джеронимо».



«Сначала угрожали по телефону, потом пришли лично и закончилось тем, что потребовали удалить пост. Видимо и там ему что-то не понравилось, что не вышло так, как хотелось. На второй день опять позвонили — мол, а ты не должен был публично извиниться?», — пишет он.



Сулаквелидзе говорит, что услышанное в записях напоминает ему ту же самую схему, с которой пришлось столкнуться ему самому.



Удаленный клип

На третий день после обнародования записей, репер из Кутаиси Гиорги Гурешидзес дал интервью телеканалу «Mtavari Arkhi». Он заявил, что восемь лет назад его заставили удалить клип, в котором был упомянут Бера Иванишвили, а после начались угрозы.



«Был в то время один репер. Не буду называть его имя, все его знают, его много раз упоминали после вчерашнего сюжета. В то время [этот репер] был пешкой Беры, так сказать. В нашем телефоне был звонок с угрозой. Говорили, что эта песня должна быть удалена.



Когда песня была удалена, где-то через неделю шел я домой, а меня встречает машина. Неизвестные типы говорят — садись в машину. С задних сидений говорили двое, из их уст слышались такие слова — позаботься о себе, о семье и оставь все то, что сделал», — рассказывает Гурешидзе.



Журналист спросил у него, почему тот считает, что в деле замешан Бера Иванишвили. Репер вспоминает эпизод телефонного звонка и говорит:



«Когда мы говорили с этим репером и я сказал, что не удалю клип, он очень разозлился и спросил [хочешь с ним] поговорить? Мне послышался голос из телефона, мол, о чем говорить, давай сам разбирайся. Знаю, что это был Бера Иванишвили».



Неправильная цитата

Записи также прокомментировала Кристине Мартиашвили. Позднее она дала интервью «TV Pirveli». Она говорит, что пересеклась с Берой Иванишвили и его командой в 2011 году, работая над бэк-вокалом его песни.



Далее, вспоминает Мартиашвили, она прокомментировала один из Facebook-постов в Беры, в котором сын миллиардера цитировал слова Ильи Чавчавадзе. Мартиашвили говорит, что в своем комментарии исправила ошибку в цитате, что вызвало гнев Амико Джанелидзе — друга Беры, ныне замдиректора Black Sea Arena.



«Этот его друг Амико был очень агрессивен. В основном были личные оскорбления, мол, надо читать больше книг, что я ничего не понимаю и как вообще я посмела написать это Бере», — вспоминает она.



Неприятный комментарий

Записи TV Pirveli прокомментировал Ладо Бендианишвили. По его словам, после передачи к нему приходили журналисты и спрашивали о наказании и запугивании, которое последовало за постом в Facebook.



Дело в том, что в записях и правда упоминают некоего Ладо, от которого, согласно записям, Бера Иванишвили требовал извинений. Неизвестно, о ком конкретно идет в речь записях и является ли этим человеком вышеупомянутый Ладо Бендианишвили.



Тем не менее Бендианишвили говорит, что в 2011 году, после комментария к нему и правда пришли сотрудники охраны, но исключает какое-либо давление и запугивание.



«Тогда мне было 15-16 лет. Я написал комментарий под каким-то постом. Матерщины не было, но комментарий был неприятный. Через несколько дней в семью пришли трое сотрудников охраны, которые сказали, что охрана семьи заинтересовались тем, что в адрес Беры имеют место быть массовые нападки и угрозы со стороны довольно большой группы. Они интересовались, чем это было обосновано. Я ответил, что с моей стороны не было никакой угрозы и конкретных претензий у меня не было.



В ответ, при присутствии моей семьи очень вежливо попросили воздержаться от комментариев, которые могут быть восприняты как угрозы. Конечно я это учел, поскольку и не думал угрожать. С того момента никакой угрозы, запугивания и тем более наказания не было», — пишет он.



Плохая оценка клипа

Еще одной историей с Netgazeti поделилась Анна Гелбахиани. В 2011 году у нее был собственный блог. В ту пору распространенной практикой было приглашать блогеров на разные мероприятия, а те либо по своему желанию, либо за оплату готовили материал.



Гелбахиани говорит, что летом 2011 года ее пригласили на презентацию клипа Беры «Hip-Hop Walt». Она вспоминает, что после клипа написала статью, в которой раскритиковала исполнение и клип.



«Написала немного резко, очень не понравился клип. К сожалению, удалила этот блог несколько лет назад и пост ушел вместе с ним. Не помню точно, но наверно написала, что мне не понравилось — исполнение было плохим, музыка была не качественной и так далее», — вспоминает она.



В отличии от других людей, Гелбахиани не рассказывает о грубом обращении, но подтверждает — ей позвонили и попросили переделать статью.



«Не представляю кто это был. Была женщина, попросила отредактировать материал. Я так и сделала, это не было проблемой.



На фоне последних событий было смешно, могли быть другие обстоятельства, будь я рэпером и посвяти карьере и исполнению Беры что-то более масштабное.



Грубого тона не было… Но следует сказать, что это цензура, да. Я не была обязана, никто мне не платил [за статью]. Была в статусе независимого гостя и по идее должна была написать то, что хотела», — отмечает Анна.



Скриншот и тэг МВД

Еще одна история связана с Дато Абзианидзе. Он не сомневается в правдивости записей, поскольку в 2019 ему тоже угрожали за упоминание Беры в негативном контексте с употреблением ненормативной лексики. Абзианидзе говорит, что в ответ комментарий с угрозами написал уже известный друг Беры Амико Джанелидзе.



Абзианидзе вспоминает, что сразу сделал скриншот, опубликовал его на Facebook и отметил в посте страницу МВД Грузии, призвав ведомство к реагированию.



«Если бы я не опубликовал этот скрин, что могло пройзойти? Кто так не сделал и замолчал, что с ними сделали эти маньяки вы сами видели», — пишет он.







Расследование не нужно, считают в «Грузинской мечте»

В правящей «Грузинской мечте» твердо стоят на своем — записи — фабрикация 2010-11 годов, на возникшие вопросы следствие отвечать не должно. Председатель комитета парламента по правам человека Михеил Сарджвеладзе и вовсе считает, что для следствия нет достаточных оснований.



«Какое там следствие, глупость, какое следствие должно начаться? Чем должно заинтересоваться [следствие]?», — так на вопрос журналистов ответил депутат Михеил Кавелашвили.



«На лицо признаки преступления»

Пафос «Грузинской мечты» не разделяет председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Ника Симонишвили. По его словам, следствие надо начать в любом случае. Это, как он отмечает, особенно важно на фоне заявлений других людей о подобных случаях запугивания.



«Также очень интересно то, что если установится, что эти деяния были совершены в то время, когда эти лица занимали государственную должность, можно говорить о должностном преступлении», — отмечает юрист.



С таким мнением согласна бывший прокурор Тбилиси Майя Мцариашвили. Она считает, что в записях есть признаки преступления и следует начать следствие.



Бывший народный защитник Грузии Уча Нануашвили также считает, что следствие надо начать, но он не уверен, что это может произойти. Свой пессимизм Нануашвили объясняет «политизированностью» правоохранительных органов.



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