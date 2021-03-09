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Турнава: Два аргумента противников Намахванской ГЭС категорически неприемлемы
09.03.2021 15:55
По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, существует три рода критики строительства Намахванской ГЭС: просто движение «Нет – ГЭС!», ксенофобская риторика и претензии к структуре проекта. Министр категорически не приемлет необоснованную критику, и заявляет, что с теми, кто просто хочет выступить против или пытается вызвать межнациональную рознь, правительство разговаривать не будет.
«Общее движение «Нет грузинским ГЭС!» наносит ущерб нашим национальным интересам, а что касается ксенофобских высказываний и языка вражды, я хотела бы напомнить всем, что это преследуется по закону, особенно неприемлемо, когда речь идет о нашем соседе и стратегическом партнере - Турции. Пожалуйста, говорите по существу – согласны вы или не согласны, тогда мы можем спорить и дискутировать по любому конкретному вопросу», - сказала Натия Турнава.
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