

По делу Шакарашвили вынесен приговор

09.03.2021 16:08





Мцхетский районный суд признал трех совершеннолетних подсудимых виновными в убийстве Георгия Шакарашвили и приговорил их к 16 годам лишения свободы.



Двух несовершеннолетних суд также признал виновными, но их срок задержания еще не определен. Приговор З.Х. и Акакию Квривишвили будет объявлен 16 марта 2021 года.



Приговор по делу Георгия Шакарашвили огласил несколько минут назад председатель Мцхетского районного суда Бидзина Стуруа.



За оглашением вердикта последовало бурное возмущение со стороны подсудимых.



При оглашении приговора в зале суда присутствовала семья 19-летнего футболиста.



До начала суда мать Георгия Шакарашвили заявила, что требует сурового наказания для всех пятерых подсудимых.



Дело находилось на стадии рассмотрения почти девять месяцев. Пятерым людям предъявлено обвинение в умышленном убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Двое обвиняемых - несовершеннолетние, поэтому заседания проводятся за закрытыми дверями.



Напомним, что семья Георгия Шакаршвили обратилась в полицию 19 июня в связи с пропажей молодого человека.



После четырех дней непрерывных поисков водолазы обнаружили тело Шакарашвили в реке Арагви.



В связи со смертью футболиста полиция задержала 17 человек.



10 июля Генеральная прокуратура опубликовала экспертное заключение, в котором говорится, что причиной смерти Георгия Шакарашвили стало удушье в результате утопления.



Судебно-медицинская экспертиза показала, что перед смертью молодому человеку были нанесены травмы тупым предметом.



Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовные дела против пяти человек по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах.



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