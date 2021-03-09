

Гоциридзе: Оппозиция, что смогла, сделала, власти же, что смогли, испортили

09.03.2021 17:19





По заявлению одного из лидеров «Национального движения» Романа Гоциридзе, назначение представителя Шарля Мишеля для медиации в Грузии – показатель того, что Грузия является важной страной для Евроатлантического пространства и Евросоюз хорошо информирован о том, «как были сфальсифицированы выборы».



Вместе с тем, как сказал Гоциридзе в беседе с «IPN», в том случае, если между сторонами не удастся достигнуть соглашения, в Грузии кризис уже дошел до той величины, что дело может дойти до персональных санкций.



Что касается того, пойдут ли политические стороны на уступки в процессе переговоров, Гоциридзе говорит, что это зависит от шагов властей.



«Зависит от шагов властей. Продолжат ли они и в дальнейшем менять позиции – когда в одном месте заявляют, что не существует вопросов, в том числе это и внеочередные выборы, которые не могут стать предметом обсуждения, а на другой день опять говорят о «красных линий». Поэтому решение принимать властям. Оппозиция, что смогла, сделала, власти же, что смогли, испортили. Самый большой урон этому процессу был нанесен взятием штурмом офиса «Национального движения» и арестом Ники Мелия. Поэтому первым шагом должно быть освобождение политзаключенных.



Кризис уже достиг той величины, когда нам следует ждать некоторых таких шагов, которые вовсе и не будут неожиданными, исходя из опыта других стран. Дело может дойти прямо до персональных санкций», - заявил Гоциридзе.



Для справки, президент Европейского совета Шарль Мишель по соглашению с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем назначил Кристиана Даниэльсона медиатором политического диалога в Грузии, поддержанного Евросоюзом.



Даниэльсон осуществит медиацию возобновившегося диалога между политическими партиями Грузии, который служит разрядке политической напряженности в стране, и с этой целью он будет тесно сотрудничать с посолом ЕС в Грузии Карлом Харцелем.



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