

После оглашения приговора по делу об убийстве Георгия Шакарашвили, между находящимися во дворе суда людьми и полицией произошла потасовка

09.03.2021 17:21





После того, как в Мцхетском районном суде был оглашен приговор по делу об убийстве футболиста Георгия Шакарашвили, между находящимися во дворе суда людьми и полицией произошло противостояние.



Точные причины конфликта пока неизвестны, однако, после потасовки граждан и полиции несколько лиц были увезены с места правоохранителями.



Для справки, Обвиняемым в убийстве футболиста Георгия Шакарашвили троим лицам – Арчилу Гагнидзе, Николозу Ревазишвлили и Вахтангу Чиковани дали по 16 лет тюрьмы, а приговор по делу двух несовершеннолетних будет оглашен 16 марта. Это решение было объявлено судьей Мцхетского районного суда Бидзиной Стуруа.



Дело об убийстве Георгия Шакарашвили в Мцхетском районном суде рассматривалось 8 месяцев. По этому делу допрошены до 100 свидетелей и исследованы как заключения экспертов, так и вещественные и письменные доказательства.



Никто из 5 задержанных своей вины не признает.



Напоминаем, что тело футболиста Георгия Шакарашвили было найдено в реке Арагви 22 июня 2020 года. Этому предшествовала словесная перепалка, начавшаяся между гостями вечеринки, устроенной по случаю дня рождения на даче, расположенной в Мцхете, которая впоследствии переросла в физическое противостояние, во время которого был избит осужденный Вахтанг Чиковани.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





