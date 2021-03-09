

Дегнан: Мы хотим быстрой разрядки политического кризиса

09.03.2021 17:21





Мы хотим быстрой разрядки политического кризиса, чтобы Грузия вернулась к стоящим перед ней другим важным вызовам, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан после встречи с премьер-министров Грузии Ираклием Гарибашвили.



По ее же пояснению, США продолжат поддерживать Грузию, чтобы страна смогла запустить экономику, реагировать на пандемию нового коронавируса и поддерживать высокий уровень безопасности.



«Мы еще раз подтвердили сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - заявила Келли Дегнан.



Вместе с тем, по информации администрации правительства Грузии, в ходе разговора о развернувшихся в Грузии политических процессах, премьер-министр и посол отметили важность того, чтобы на фоне существующих в мире и регионе вызовов, стороны предприняли усилия для направления протекающих в Грузии политических процессов в конструктивный, диалоговый режим.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





