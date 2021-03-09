

Турнава: Не планируем проводить основательную ревизию проекта Намахвани ГЭС

09.03.2021 17:23





Глава Минэкономики: не планируем проводить основательную ревизию проекта Намахвани ГЭС

Министр экономики Натия Турнава заявляет, что государство не планирует «проводить основательную ревизию» проекта Намахванской ГЭС.



«Я хочу прояснить, что мы не планируем проводить основательную ревизию этого [Намахванского] проекта, потому что этот проект был одобрен», — сказала министр на совместном заседании парламентского комитета по окружающей среде и экономике 9 марта.



Министр экономики Грузии Натия Турнава также считает, что проект Намахвани ГЭС критикуют по трем направлениям. Два из этих направлений не будут обсуждаться правительством, заявила она.



По ее словам, направления следующие:



Отрицательное отношение к ГЭС, т.н «нет ГЭС»;

Гомофобное и ксенофобное отношение к иностранному инвестору;

Деловая и конструктивная и критика, касающаяся деталей проекта, исследований, соглашения и так далее.

«Мы абсолютно открыты к критике, но на [заседании комитета] много гостей, прошу вас уточнить, из этих трех блоков в каком ракурсе идет дискуссия и критика? Разделяют ли они первые два [блока]? Если да, то в этой части говорить не о чем. Если нет, то любой вопрос по поводу проекта открыт. Мы с коллегами готовим предметный пакет и мы уверены, что инвестор возьмет на себя больше социальной ответственности. Будет больше вовлеченности местных и экспертов, если мы представим это предложение. Если, конечно, не будет безапелляционных разговоров, мол не хотим грузинской гидроэнергии и не будет некорректных высказываний в адрес иностранных инвесторов», — заявила она.



Турнава отметила, что по вопросу ГЭС проблемы возникали на протяжении десятилетий и правительству нужно было больше коммуницировать с населением:



«Ни одно правительство или министр энергетики не сможет переломить ситуацию, если не будет национального согласия по фундаментальным вопросам — будем ли мы строить экономику, которая все больше зависит от импорта, или которая будет лучше использовать конкурентное преимущество и ресурсы. В целом ряде стратегических документов мы ответили на эти вопросы.



Слышим очень много удивительных и беспокоящих вещей, якобы энергонезависимость и энергобезопасность не существуют, это придуманные понятия и использовать собственные ресурсы не нужно. Если кто-то или какая-то организация настойчиво проповедует, что энергобезопасность и энергонезависимость — придуманные вещи, надо знать — это лицо или организация либо введены в заблуждение, либо служат интересам не Грузии, а стран энергоэкспортеров», — считает Турнава.



По словам Министра экономики, в 2010 году импорт электроэнергии был чуть больше 200 млн квт/ч, а сейчас Грузии приходится закупать в восемь раз больше.



«Более трети нашего потребления зависит от импорта. Лишь в пандемический 2020 год, когда было настолько трудно, более 200 млн. долларов ушло за пределы страны, как уплата за импорт электроэнергии и газа, когда этот ресурс мог бы укрепить курс лари внутри страны», — сказала Турнава.



Турнава также заявила, что в ближайшие 10 лет прогнозируют ежегодный рост грузинской экономики на 5 процентов, что по самым консервативным оценкам предполагает, что потребление Грузии вырастет с 12,6 млрд. квт/ч до минимум 21-22 млрд. Министр экономики подчеркивает, что прекращать торговлю электроэнергий не следует, но акцентирует внимание на масштабах зависимости Грузии от импорта.



«Это будет угрозой для экономики, поскольку цены будут зависеть не от наших решений, а от обстановки и политики соседних стран. В случае аварийного выключения мы даже на час не сможем обеспечить потребителей самостоятельно», — заключила Министр.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





