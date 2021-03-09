

В Грузии политики оценили решение президента Евросовета

09.03.2021 17:36

Новости-Грузия



Представители правящей партии и оппозиции в Грузии приветствуют решение президент Европейского Совета Шарля Мишеля направить в Грузию своего личного представителя для мониторинга политического диалога между сторонами.



Накануне стало известно, что президент Евросовета присвоил мандат личного представителя шведскому дипломату Кристиану Даниэльсону, согласовав его кандидатуру с Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.



Даниэльсон приедет в Грузию в ближайшие дни и проведет переговоры со сторонами, заинтересованными в диалоге. Он будет сотрудничать с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем для преодоления существующего политического напряжения в стране.



«Представитель Шарля Мишеля приезжает в Грузию с миссией, чтобы политические стороны смогли достичь соглашения, а не для того, чтобы включиться в дебаты. Если у кого-то была иллюзия, что Мишель уедет из Грузии и забудет тот формат, который был им инициирован, то думаю, что назначение опытного шведского дипломата на этом посту сделало ясным, что Евросоюз придает стратегическое значение урегулированию политического кризиса в Грузии», — заявила член партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили.



Самадашвили выразила надежду, что «новый механизм включенности обязательно принесет соответствующий результат».



«Я жду, что представители правительства будут уважать то соглашения, которое было достигнуто во время нахождения здесь господина Мишеля, и все те вопросы, которые важны для политической повестки, такие как освобождение политзаключенных и досрочные выборы, станут предметом рассмотрения и соглашения», — сказала Самадашвили.



В свою очередь, председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе поблагодарил президента Еврейского Совета за «конкретное и четкое послание».



«Теперь мы можем сказать, что переговоры в Грузии состоятся гарантировано. И всем сторонам за столом переговоров придется представить свои компромиссные предложения. Что очень хорошо не только для одной конкретной партии, но это хорошо для страны, в этом есть государственный интерес… Мы продолжим переговоры, к которым всегда были готовы», — заявил Мдинарадзе.



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