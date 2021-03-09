|
|
|
Премьер-министр Грузии встретился с послом США
09.03.2021 17:36
Посол США в Грузии Келли Дэгнан обсудила с премьер-министром Ирклием Гарибашвили текущие политические процессы в стране. Согласно сообщению пресс-службы правительства Грузии, дипломат подчеркнула, что встреча была крайне продуктивной.
«У Соединенных Штатов и Грузии есть всеобъемлющая повестка дня, и для нас важно продолжить работу над этими инициативами под руководством нового премьер-министра. Мы хотим скорейшей деэскалации политического кризиса, чтобы Грузия вернулась к другим вызовам, стоящим перед ней, в том числе к восстановлению экономики.
Соединенные Штаты будут продолжат поддерживать Грузию, чтобы страна смогла запустить экономику, отреагировать на новую пандемию коронавируса и, конечно же, поддерживать высокий уровень безопасности. Мы в очередной раз подтвердили нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — цитирует слова Келли Дэгнан пресс-служба правительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна