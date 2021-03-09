

Премьер-министр Грузии встретился с послом США



СОВА 09.03.2021 17:36



Посол США в Грузии Келли Дэгнан обсудила с премьер-министром Ирклием Гарибашвили текущие политические процессы в стране. Согласно сообщению пресс-службы правительства Грузии, дипломат подчеркнула, что встреча была крайне продуктивной.



«У Соединенных Штатов и Грузии есть всеобъемлющая повестка дня, и для нас важно продолжить работу над этими инициативами под руководством нового премьер-министра. Мы хотим скорейшей деэскалации политического кризиса, чтобы Грузия вернулась к другим вызовам, стоящим перед ней, в том числе к восстановлению экономики.



Соединенные Штаты будут продолжат поддерживать Грузию, чтобы страна смогла запустить экономику, отреагировать на новую пандемию коронавируса и, конечно же, поддерживать высокий уровень безопасности. Мы в очередной раз подтвердили нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — цитирует слова Келли Дэгнан пресс-служба правительства.



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