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Адвокаты по делу Шакарашвили обжалуют приговор
09.03.2021 17:45
По словам Беки Немсицверидзе, адвоката Арчила Гагнидзе, обвиняемого в убийстве футболиста Георгия Шакарашвили, приговор, вынесенный судом, является незаконным.
Он заявил журналистам в Мцхетском районном суде, что защита обязательно обжалует это решение в установленные законом сроки.
«Бидзина Стуруа, вероятно, в ближайшее время будет назначен в Верховный суд в награду за это решение. Я не ожидал такого вердикта, когда нет доказательств и нет обоснования. Конечно, мы подадим апелляцию. Это вписывается в закон и логику. Это сделка, Бидзину повысят в обмен на это решение», - сказал Немсицверидзе.
Адвлакт также заявил, что после того, как в Грузии будут исчерпаны все инстанции, дело будет передано в Страсбургский суд.
Для справки, Мцхетский районный суд признал трех совершеннолетних подсудимых виновными в убийстве Георгия Шакарашвили и приговорил их к 16 годам лишения свободы. Двух несовершеннолетних суд также признал виновными, но срок задержания будет определён 16 марта.
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