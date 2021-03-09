

Адвокаты по делу Шакарашвили обжалуют приговор

09.03.2021 17:45





По словам Беки Немсицверидзе, адвоката Арчила Гагнидзе, обвиняемого в убийстве футболиста Георгия Шакарашвили, приговор, вынесенный судом, является незаконным.



Он заявил журналистам в Мцхетском районном суде, что защита обязательно обжалует это решение в установленные законом сроки.



«Бидзина Стуруа, вероятно, в ближайшее время будет назначен в Верховный суд в награду за это решение. Я не ожидал такого вердикта, когда нет доказательств и нет обоснования. Конечно, мы подадим апелляцию. Это вписывается в закон и логику. Это сделка, Бидзину повысят в обмен на это решение», - сказал Немсицверидзе.



Адвлакт также заявил, что после того, как в Грузии будут исчерпаны все инстанции, дело будет передано в Страсбургский суд.



Для справки, Мцхетский районный суд признал трех совершеннолетних подсудимых виновными в убийстве Георгия Шакарашвили и приговорил их к 16 годам лишения свободы. Двух несовершеннолетних суд также признал виновными, но срок задержания будет определён 16 марта.



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