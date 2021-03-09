

Глава ССГО подтвежрдает, что ходил домой к «угрожавшим» в соцсетях сыну Иванишвили

09.03.2021 18:00





Глава Специальной службы государственной охраны Анзон Чубинидзе подтвердил, что будучи главой охраны семьи Иванишвили приходил к домой к тем, кто писал ругательства в адрес Беры Иванишвили в соцсетях. Об этом высокопоставленный чиновник заявил в интервью «TV Imedi».



По утверждению Чубинидзе, это записи бесед 2010-11 годов, которые были добыты незаконным путем, смонтированы и незаконно распространены. При это он заявил, что ни кого не оказывал «воздействия»:

«Это был конец 2010 года, начало 2011. Период, когда Бидзина Иванишвили еще не объявил о приходе в политику. В это время я был главой службы охраны Иванишвили и его семьи. В этот период распространились провокационные заявление с угрозами и матом в адрес Беры Иванишвили. Моей прямой обязанностью было вмешаться. Я идентифицировал [комментаторов]. Оказалось, что эта определенная группа молодых людей. Я вышел на связь с родителем одного из них. Родитель оказался адекватен, понял причину нашего беспокойства, отреагировал очень позитивно, помог, даже взял на себя роль медиатора.



Этот же родитель помог и вывел нас на связь с друзьями своего ребенка, которые в основном и распространяли эти посты. [Другой молодой человек] жил в соседнем корпусе. Когда мы пришли, родителей не было. Я собирался создать для него благоприятную доверительную обстановку, по моей просьбе в разговор были вовлечены соседи. Это оправдало себя, он нам доверился. Я задал все желаемые вопросы и получил ответы. Убедился, что его угрозы в будущем не перейдут в действия. Фактически мы так и завершили разговор. Конец беседы был еще более обнадеживающим. Родители волновались, что молодые люди проводят очень много времени за компьютером и это имело плохое влияние на них. Я посоветовал, может им стоить заняться спортом? Вот и все», — заявил Чубинидзе.



Он уверяет, что Иракли Гарибашвили никогда не принимал участия в подобных встречах:



«На основании записей 2010-11 гг. мы увидели сюжет, где было много полный фото и видео-кадров насилия. Была попытка перенести время действий с 2010-11 годов на 2016-17 гг. Была большая попытка обвинить премьера Гарибашвили и чиновника Чубинидзе в абсурдных обвинениях, что они притесняют молодых людей.



Что было на самом деле? Иракли Гарибашвили, будучи председателем фонда «Карту», никогда не принимал участия в подобных встречах. Анзор Чубинидзе может гордо заявить, что в природе нет человека, на которого он бы оказал какое-то давление. Записи добыты незаконным путем в 2010-11 гг, на них беседуют три человека, в т.ч один несовершеннолетний, о чем тут вообще разговор? Назовите как хотите, да хоть сплетнями — это преступление? Думаю, преступление — незаконно эти записи добывать, хранить, делать монтаж и распространять», — сказал Чубинидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





