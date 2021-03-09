

Депутат Элисашвили предлагает создать комиссию для расследования скандальных аудиозаписей

09.03.2021 18:30





Партия «Граждане», которая представлена в парламенте двумя депутатами, предлагает создать временную парламентскую комиссию по расследованию аудиозаписей, вышедших в эфире оппозиционного телеканала «Пирвели».



«Пирвели» 6 марта обнародовал аудиозаписи, которые компрометируют сына основателя правящей партии Бидизины Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.



По словам депутата Алеко Элисашвили, прошло уже несколько дней, а ответы на главные вопоросы так и не прозвучали — аутентична ли аудиозапись и занимали ли на момент разговора участники беседы высокие должности.



«Если бы мы были нормальной страной, расследование бы уже началось. Вместо этого мы видим политические инсинуации и дискуссии в телестудиях. Мы занимаемся гаданием, вместо того, чтобы дать четкие ответы перед следствием. Прокуратура может начать расследование, но доверие к ней по объективным причинам находится ниже нуля», — заявил Элисашвили сегодня на брифинге.



Депутат также отметил, что, в первую очередь, в интересах правящей партии найти ответы на все вопросы в рамках следственной комиссии. Кроме того, он призвал оппозицию поддержать его требование.



Депутаты Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани – двое из шести оппозиционных депутатов, которые отказались от бойкота и принимают участие в работе парламента. Между тем еще 54 оппозиционера, получившие депутатский мандат на выборах в 2020 году, отказываются работать в парламенте и требуют назначения повторых выборов, обвиняя правительство в фальсификации.





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