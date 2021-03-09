

Друзья Грузии призвали правительство сделать первый шаг - освободить лидера оппозиции

09.03.2021 19:03





Нас глубоко беспокоят разворачивающиеся в Грузии политические события, в том числе решение властей Грузии проникнуть в штаб-квартиру ведущей оппозиционной партии и арестовать ее лидера, - об этом говорится в письме под заголовком: «Открытое письмо друзей Грузии в связи с текущим политическим кризисом».



«Мы, подписавшиеся, считаем себя друзьями Грузии, которые уже давно восхищаются стойкостью грузинского народа во времена невзгод на протяжении истории Грузии, его стремлением сохранить независимость и территориальную целостность Грузии, а также – приверженностью демократическим ценностям. Мы поддерживаем устремления и позитивные шаги Грузии в направлении евроатлантической и европейской интеграции», - говорится в письме.



Авторы письма отмечают, что правительство страны, как руководящая сила, должно предпринять первый шаг и освободить лидера оппозиционной партии.



«Грузия выдержала предыдущие тесты на демократию. В возникающие в прошлом критические моменты, ее лидеры делали шаг назад и не предпринимали крайних шагов. Грузия сейчас еще раз находится в важном моменте, который некоторые описывают как «экзистенциальный». Правительству, как руководящей силе, освобождением лидера оппозиции нужно сделать первый шаг освобождением лидера оппозиции», - говорится в письме.



Письмо подписали: Ян Бонд, Центр европейских реформ; Мэтью Брайза, бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии; Керри Кавано, представитель Университета Кентукки; Люк Коффи Институт Центральной Азии – Кавказа, Совет американской внешней политики; Уильям Кортни, бывший посол США в Грузии; Ларри Даймонд, Стэнфордский университет; Пьер Эклунд, бывший посол ЕС в Грузии; Фрэнсис Фукуяма, Стэнфордский университет; Александра Холл Холл, бывший посол Соединенного Королевства в Грузии; генерал-лейтенант Глен Ховард, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, Джеймстаунский фонд; Томас Хендрик Олвес, бывший президент Эстонии; Джонатан Кац, Германский фонд Маршалла США; Ян Келли, Северо-западный университет Север-Запад и бывший посол США в Грузии; Международный институт демократии и содействия выборам, бывший директор NDI Georgia Лора Торнтон; Курт Волкер, бывший посол США в НАТО; Кеннет Яловиц, бывший посло США в Грузии и другие.



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