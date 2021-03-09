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Председатель парламента поддержал премьер-министра на фоне распространенных скрытых аудиозаписей


09.03.2021   19:18


Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выразил поддержку премьер-министру Ираклию Гарибашвили.

«В этот важный период, когда страна стоит перед такими вызовами как начало вакцинации, политический диалог, восстановление экономики, со своей стороны хочу вновь подтвердить политическую поддержку премьер-министру Ираклию Гарибашвили», — заявил Талаквадзе.

Напомним, что в субботу телеканал TV Pirveli обнародовал записи телефонного разговора, в котором предположительно Гарибашвили и сын миллиардера Бидзины Иванишвили Бера обсуждают «наказание» лиц, писавших в соцсетях неугодные и оскорбительные комментарии.

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