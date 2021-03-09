

ЕС запускает кампанию #Strongerwomen в Восточных странах-партнерах

09.03.2021 19:53





По случаю Международного женского дня, проект “Восточное соседство ЕС” запускает кампанию в честь женщин, которые меняют жизнь окружающих к лучшему. Инициатива будет действовать в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине.



Из-за пандемии COVID-19 гендерное неравенство становится все более очевидным: из-за локдауна женщины больше работают по дому и ухаживают за детьми, больными или пожилыми людьми.



Сильные женщины – участницы кампании – делятся своими личными историями. Они рассказывают, как программы ЕС помогли им сломать стереотипы и рассказывают, как женщины выручали окружающих людей в трудных жизненных ситуациях.



Лицом кампании стала известная украинская рэп-певица Alyona Alyona, одна из победительниц европейского конкурса Music Moves Europe Talent Awards. В эксклюзивном интервью она рассказала о социальных ролях, которые навязывают женщинам, и объяснила, почему ее песни затрагивают так много жизненно важных вопросов.



В рамках кампании можно узнать, какие возможности ЕС предоставляет предпринимательницам в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. На нашем сайте также можно прочитать о поддержке, которую ЕС оказывает женщинам в этих странах.



На протяжении всей кампании Послы европейской молодежи в странах Восточного партнерства организуют десятки вдохновляющих мероприятий: викторины, мастер-классы, встречи на высоком уровне, семинары, конкурсы, события в Instagram и многое другое.



Кампания продлится с Международного женского дня (8 марта) до Дня материнства и красоты в Армении (7 апреля). Вас ожидает множество различных онлайн-мероприятий, которые ЕС организовал в сотрудничестве с региональными программами, такими как EU4Gender, EU4Business и EU4Youth, а также местными медиа-партнерами.



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