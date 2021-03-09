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Грант на работу в Историческом архиве EUI - началась подача заявок
09.03.2021 20:03
Европейский университетский институт (EUI) и Международный Вышеградский фонд приглашают молодых ученых из стран Восточного партнерства подать заявку на грант для проведения исследований в Историческом архиве Европейского Союза в EUI во Флоренции. Исследования будут касаться европейской интеграции.
Подать заявку могут студенты с магистерским дипломом, докторанты, а также все постдокторанты или преподаватели университетов, которые получили степень магистра или доктора в течение десяти лет до участия в этом конкурсе и которые сейчас занимают академическую должность.
Кандидаты, которые пройдут отбор, подготовят публикацию (диссертацию, книгу или научную статью) на тему европейской интеграции в любой из дисциплин гуманитарных и социальных наук, включая право, историю, политологию, экономику, социологию и государственное управление.
В период с 2021-го по 2022-й год Вышеградский фонд выдаст до десяти грантов. В зависимости от карантинных мер, лауреаты смогут приехать в Европейский университетский институт во Флоренцию для проведения там своих исследований. Если работа будет проводится удаленно исследователи смогут попросить Исторический архив оцифровать нужные архивные файлы.
Желающие получить грант могут подать заявки в этом году дважды: до 30 апреля и до 31 октября.
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