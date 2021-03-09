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Каха Каладзе опроверг слухи об уходе из «Грузинской мечты»
09.03.2021 21:36
Каха Каладзе назвал «ложью» слухи о том, что он якобы собирается подать в отставку с поста мэра Тбилиси и покинуть правящую партию «Грузинская мечта».
Об этом мэр заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, которые также поинтересовались тем, собирается ли Каладзе баллотироваться в мэры Тбилиси на предстоящих осенью 2021 года местных выборах.
«Распространенная информация о том, что я покидаю должность мэра и партию, является ложью. В связи с этим я уже не раз делал заявления, что это неправильная информация. Распространение лжи уже стало целенаправленным.
В ближайшем будущем, когда настанет время, вы все узнаете и по поводу того, приму ли я участие в выборах.
Я никогда не делал что-то тайно или втихомолку. Все будет ясно, когда настанет время. У всего свое время. Сегодня рано говорить об этом, не надо спешить. У меня большая ответственность перед Тбилиси и тбилисцами, я осуществляю множество проектов, соответственно, когда будет принято решение, вы об этом узнаете…», сказал Каладзе.
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