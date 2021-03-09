

IDFI требует отмены комендантского часа через суд

09.03.2021 21:42





«Институт развития свободы информации» (IDFI) через суд требует отмены комендантского часа, действующего в Грузии в связи с пандемией коронавируса. В организация отмечают, что ограничения на передвижение, продолжающиеся в течение нескольких месяцев, ущемляют конституционные права граждан.



Кроме того, IDFI заявляет, что закон «Об общественном здравоохранении», лежащий в основе так называемого комендантского часа в стране, обязывает правительство не ограничивать свободу передвижения больше, чем того требует борьба с пандемией.



«После введения комендантского часа ситуация в Грузии улучшилась с эпидемиологической точки зрения. Правительство Грузии отменило или ослабило почти все ограничительные меры, кроме комендантского часа. Комендантский час — это не обычная мера ограничения свободы передвижения. Его последствия существенно пагубно сказываются на других сферах, охраняемых конституционными правами. Например, свобода слова, профессиональная деятельность, физическая свобода человека, личная жизнь. За редкими исключениями, комендантский час серьезно ограничивает почти все конституционные права. Вот почему, как уже упоминалось, объем действий государства при использовании комендантского часа должен быть обусловлен острой необходимостью применения этой меры», — говорится в заявлении.



По данным IDFI, правительство непропорционально использует так называемый комендантский час, что противоречит требованиям Закона «Об общественном здравоохранении».



В IDFI отмечают, что в ближайшее время обратятся и в Конституционный суд.



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