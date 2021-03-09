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Во время рассмотрения грузинского вопроса в Европарламенте погас свет
09.03.2021 22:23
Во время рассмотрения вопроса Грузии на пленарном заседании Европарламента отключили электроэнергию.
Из-за погасшего света на заседании был объявлен небольшой перерыв. На данный момент проблема решена, хотя дебаты пока не возобновились.
Сегодня в рамках пленарного заседания Европарламента, европарламентарии проводят дебаты о текущей политической ситуации в Грузии.
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