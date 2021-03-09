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Европарламентарии: Пора положить конец политическому кризису в Грузии


09.03.2021   22:24


Социал-демократы Свен Миксер и Марина Кальюранд призывают стороны к диалогу, чтобы положить конец политическому кризису.

"После недавних событий в Грузии, в том числе арест лидера оппозиционной партии "Национальное движение" Ники Мелия, социал-демократы призывают правящую партию "Грузинскую мечту" и все оппозиционные партии возобновить переговоры, а также внести активный вклад в деэскалацию политической напряженности.

Это единственный путь для всех ответственных политических игроков, если они не хотят подвергать опасности стабильность страны и евроатлантические устремления», - отмечается в заявлении.

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