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Европарламентарии: Пора положить конец политическому кризису в Грузии
09.03.2021 22:24
Социал-демократы Свен Миксер и Марина Кальюранд призывают стороны к диалогу, чтобы положить конец политическому кризису.
"После недавних событий в Грузии, в том числе арест лидера оппозиционной партии "Национальное движение" Ники Мелия, социал-демократы призывают правящую партию "Грузинскую мечту" и все оппозиционные партии возобновить переговоры, а также внести активный вклад в деэскалацию политической напряженности.
Это единственный путь для всех ответственных политических игроков, если они не хотят подвергать опасности стабильность страны и евроатлантические устремления», - отмечается в заявлении.
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