

МИД Грузии опроверг информацию о золоте в грузинской гробнице в Азербайджане

09.03.2021 22:30





Распространенная информация об обнаружении грузинской исторической гробницы и 12 тонн золота в ней на территории Азербайджана не подтвердилась, сообщает МИД Грузии.



По данным ведомства, информация была проверена у нескольких источников.



"Были проверены несколько источников, в том числе представители исторической диаспоры - местное население, а также мы связались с азербайджанской стороной, ни один из источников не подтвердил информацию или какие-либо доказательства этой информации", - сказали в МИД.



Один из грузинских телеканалов сегодня распространил информацию о том, что при археологических раскопках в двух азербайджанских селах в грузинской гробнице обнаружили золото, после чего населенные пункты были закрыты.





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