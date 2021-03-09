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Грузия рассматривает возможность приобретения китайских вакцин
09.03.2021 23:49
Грузия рассматривает возможность приобретения китайских вакцин Sinopharm и Sinovac от коронавируса COVID-19, сообщила во вторник на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Тамара Габуния.
По словам Габуния, китайские вакцины, в особенности Sinopharm, до конца марта могут быть авторизованы Всемирной организацией здравоохранения.
Она отметила, что Sinopharm уже одобрена в Венгрии.
Кроме этого Габуния сообщила о переговорах с другими компаниями, которые производят вакцины, в частности с американской Moderna. Также подключены все дипломатические каналы для своевременного импорта вакцин из Индии, добавила замминистра.
Она выразила уверенность, что с конца марта в Грузии начнется программа вакцинации.
На первом этапе, по ее информации, ожидается поставка закупленных через платформу COVAX вакцин AstraZeneca и Pfizer.
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