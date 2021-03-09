

Жозеп Боррель: Мы призываем всех политических акторов в Грузии к диалогу

09.03.2021 23:51





«Мы призываем всех политических акторов к участию в конструктивном диалоге и достичь взаимосогласованного результата», - заявил на пленарной сессии Европарламента, докладчик по Грузии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.



По его словам, ни одна страна не может развиваться в условиях продолжительного политического кризиса.



«Ни одна страна не может развиваться в условиях продолжительного политического кризиса. Грузинские политики несут ответственность перед грузинским народом за то, чтобы предложить стабильный политический контекст, в котором страна сможет восстановиться от пандемии коронавируса.



Мы призываем все политические силы вступить в диалог с президентом Мишелем в конструктивной манере и достичь взаимно согласованного результата, который отвечает интересам Грузии в стабильном, демократическом и ориентированном на реформы пути успешного завершения проевропейского пути. Мы также поддерживаем реформы в Грузии, как суверенитет и территориальную целостность страны в пределах её международно признанных границ», - заявил Жозеп Боррель.



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