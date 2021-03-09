

Кубилюс: Призываю обе стороны действовать как настоящие европейцы

09.03.2021 23:53





«Очень сложно видеть Грузию в таком продолжительном политическом кризисе, так как это кризис демократии», - заявил во время дебатов на пленарном заседании Европарламента Андрюс Кубилюс.



Европарламентарий призвал стороны действовать как настоящие европейцы, и не упускать возможности для диалога.



«Как сопредседатель Парламентской ассамблеи "Евронест", я искренне поздравил правящую партию и оппозицию с заключением соглашения от 8 марта год назад и выразил надежду, что грузинская демократия вернется в нормальное русло.



К сожалению, год спустя Грузия оказалась в худшем положении, чем раньше. Я не собираюсь участвовать в политической игре взаимных обвинений. Я призываю обе стороны начать вести себя как настоящие европейцы, которые хотят присоединиться к европейскому сообществу. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить Шарля Мишеля за работу.



Надеюсь, что наши грузинские друзья понимают, что это высшая степень участия ЕС в разрешении их кризиса. Я призываю наших грузинских друзей не упустить эту возможность», - заявил Кубилюс.





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