

В Грузии выявлено 513 новых случаев коронавируса, 96 пациентов выздоровели

10.03.2021 11:35





В Грузии выявлено 513 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 96 человек. Двенадцать пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 22 127 тестов, в том числе 14 103 — с экспресс-тестом на антигены и 8 024 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,32 процента, за последние 14 дней — 1,5 процента, за последние семь дней — 1,83 процента.



Всего в Грузии выявлено 273 650 случаев заражения коронавирусом, из которых 267 111 человек выздоровели и 3613 умерли.



В режиме карантина находятся 243 человека, в стационаре под наблюдением — 1342 человека, в ковид-гостинице — 111 человек.



9 марта в Грузии было выявлено 139 новых случаев коронавируса, выздоровели 129 пациентов.



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