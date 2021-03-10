

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов

10.03.2021 11:48





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3613.



10 марта в стране выявлено 513 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 96 пациентов.



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