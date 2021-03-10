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Илья Дарчиашвили назначен главой администрации правительства
10.03.2021 11:52
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, нового главу администрации назначил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Глава правительства пожелал новому главе администрации успешной работы.
До своего назначения главой администрации правительства Илья Дарчиашвили был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Польша, а до этого — Послом по чрезвычайным поручениям. Имеет многолетний опыт дипломатической деятельности.
Илья Дарчиашвили в разное время был первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры Грузии; Исполнительным директором Фонда муниципального развития; Первым заместителем директора Фонда; До этого работал в частном секторе.
Илья Дарчиашвили закончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили и имеет степень магистра бизнес-администрирования в бизнес-школе Гренобля, Франция.
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