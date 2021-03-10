

Бера Иванишвили: Я и сегодня на той же позиции, если затронут мою семью, спрошу с них ответ

10.03.2021 12:13

NetGazeti.ge



Бера Иванишвили, сын бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, рассказал телеканалу «Имеди», что разговоры в записях, транслируемых телеканалом «Пирвели», имели место в 2011 году, когда ему было 15-16 лет.



Бера заявил, что в этот период в отношении его и сторонников велась «кампания направленная на то, чтобы спровоцировать его семью», и он был вынужден сообщить об этих фактах в Службу безопасности, представители которой, по словам Беры, по правилам «всех законов, этики и морали» и устно предупредили их:



«Это происходило летом 2011 года, я тогда был тинейджером 15-16 лет. Сказать правду, для меня стали шоком оскорбления и проклятия в мой адрес и в адрес моей семьи, которых я до этого никогда не слышал.



Больше всего меня возмутило массовое нападение на моих поклонников [в соцсетях] 10-11 лет со стороны больших групп из 100 – 200 человек. Там были угрозы, какие-то порнографические картинки…Они писали детям: «Мы придем к тебе», «Бера тебя не защитит», «У Беры рак», они говорили такие гадости, которые я не повторю в эфире. У родителей нескольких детей была адекватная реакция на это — они связались с нами, а мы были обязаны передать это службе охраны, которая с соблюдением всех законов, этики и морали, навестила этих людей», — сказал в эфире «Имеди» Бера Иванишвили.



На вопрос, являются ли записи подлинными, Бера Иванишвили ответил, что не станет об этом говорить, потому что сегодня он придерживается такой же позиции, и если кто-то оскорбит его семью, он спросит с них ответ:



«Я даже не буду начинать спорить – аутентично это или нет, смонтировано, или нет. Для меня это не имеет значения. Я и сегодня стою абсолютно на той же позиции и прямо говорю, что если кто-то оскорбит мою мать, если кто-то затронет семью, что для меня самое святое и ценное, с такого человека я спрошу и сегодня. Покажите мне хоть одного мужчину, грузинского мужчину, который думает по-другому», — сказал Бера Иванишвили.



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