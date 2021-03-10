

Талиашвили: Молодежь в эпоху высоких технологий может сохранять человечность

10.03.2021 12:19





Депутат парламента, член «Грузинской мечты» Тамар Талиашвили откликнулась на интервью Беры Иванишвили на телеканале «Imedi», где он говорил о недавно опубликованных в эфире «TV Pirveli» записях:



«Посмотрите это интервью, и вы убедитесь, что молодые люди в эпоху высоких технологий могут сохранять прямоту, искренность, человечность, несмотря на огромное давление и провокации.



И все же нам все еще напоминают репрессивное, тревожное прошлое. Те, кто связывают свои лучшие достижения и зенит успеха с 9 годами правления, естественно, сознательно или подсознательно думают, действует и планирует политические шаги через призму своего прошлого. В таких условиях », — написала депутат в Facebook. В таких условиях шлейф прошлого длинен, тяжек и полон трудностей… Люди хотят двигаться к Европе быстрыми шагами», — написала депутат в Facebook.



Напомним, Бера Иванишвили, сын бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, рассказал телеканалу «Imedi», что разговоры в записях, имели место в 2011 году, когда ему было 15-16 лет.



Бера заявил, что в этот период в отношении его и сторонников велась «кампания направленная на то, чтобы спровоцировать его семью», и он был вынужден сообщить об этих фактах в Службу безопасности, представители которой, по словам Беры, по правилам «всех законов, этики и морали» и устно предупредили их.



На вопрос, являются ли записи подлинными, Бера Иванишвили ответил, что не станет об этом говорить, потому что сегодня он придерживается такой же позиции, и если кто-то оскорбит его семью, он спросит с них ответ.



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