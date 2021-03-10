

Сын Иванишвили заявил, что его аккаунт в TikTok закрыт из-за многочисленных жалоб

10.03.2021 12:19





Сын Бидзины Иванишвили Бера заявил, что его аккаунт в TikTok пострадал из-за жалоб пользователей. Об этом он заявил в интервью TV Imedi, отвечая на вопрос журналиста, почему он больше не проявляет активность в этой соцсети:



«Когда я подписал контракт с одним американским лейблом, мы выпустили песню. Это был не клип, а песня, загруженная на Youtube, на фоне стоял мой портрет. Тогда поступило несколько сотен жалоб, что клип содержит порнографию. Сотрудники лейбла сошли с ума — мол, что происходит. Вообще все жалобы были из Грузии.



Дальше, чтобы я не делал за границей — вспомню донацию в связи с трагедий в лесах Амазонки, бразильским СМИ звонили отсюда, материли. Бразильцы говорили — когда у нас внутриполитические разборки, даже тогда нет угроз такими словами, что вы за люди такие?



То же самое сейчас происходит на моем TikTok. С прошлого лета на мою страницу жалуются каждый день. Сотни, если не тысячи человек, все из Грузии. Мой аккаунт просто пострадал. Когда я выкладывал видео с моим сыном, супругой, поступило тысячи жалоб, что это какая-то порнография, террористическое обращение, опасный контент. Когда я связался с менеджерами TikTok-а, сказали, что в соцсети до миллиардов пользователей и это первый случай в истории аппликации, что с конкретным человеком так борются. Все будет хорошо и это мы обязательно исправим. Просто хотелось рассказать обществу об этих фактах», — заявил он.



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