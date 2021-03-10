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Премьер Грузии планирует визит в Азербайджан


10.03.2021   13:13


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ближайшее время посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщил грузинский посол в Баку Зураб Патарадзе.

«В ближайшее время премьер-министр Грузии планирует совершить рабочий визит в Азербайджан», - сказал Патарадзе на встрече с президентом Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамедом Мусаевым.

Посол также предложил провести бизнес-форум в рамках заседания азербайджано-грузинской межправительственной экономической комиссии.

Патарадзе подчеркнул необходимость использования существующих возможностей для расширения экономических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Мусаев, в свою очередь, отметил необходимость расширения деловых отношений в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан и выступил с предложением провести совместный бизнес-форум.

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