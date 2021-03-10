

Премьер Грузии планирует визит в Азербайджан

10.03.2021 13:13





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ближайшее время посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщил грузинский посол в Баку Зураб Патарадзе.



«В ближайшее время премьер-министр Грузии планирует совершить рабочий визит в Азербайджан», - сказал Патарадзе на встрече с президентом Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамедом Мусаевым.



Посол также предложил провести бизнес-форум в рамках заседания азербайджано-грузинской межправительственной экономической комиссии.



Патарадзе подчеркнул необходимость использования существующих возможностей для расширения экономических отношений между Азербайджаном и Грузией.



Мусаев, в свою очередь, отметил необходимость расширения деловых отношений в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан и выступил с предложением провести совместный бизнес-форум.



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