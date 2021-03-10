

Сарджвеладзе: Большая часть оппозиции не настроена на ведение результативных переговоров

10.03.2021 13:29





Переговоры обязательно нужно проводить, нужно изыскать все пути для того, чтобы переговоры реально состоялись, т.е. все стороны должны быть ориентированы на результат, - об этом заявил журналистам председатель комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.



По его же словам, большая часть оппозиции не настроена на ведение результативных переговоров.



«К сожалению, настрой одной стороны недостаточен. В данном случае готовность и реальный настрой властей недостаточны для того, чтобы переговоры оказались реальными, успешными и результативными. К сожалению, у меня опять есть ощущение, что большая часть оппозиции не настроена на ведение результативных переговоров. Они прибегают ко всем уловкам, чтобы переговоры либо не состоялись, либо оказались безрезультатными», - заявил Сарджвеладзе.



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