

Субари: позиция ЕС заставила оппозицию смягчить тон



СОВА 10.03.2021 14:05



Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари считает, что из-за позиции Евросоюза оппозиция смягчила свой тон в отношении властей. По мнению депутата, реакция Брюсселя на политический кризис в Грузии заставила оппонентов правительства вернуться к диалогу.



«Несколько дней назад вся оппозиция заявляла, что все кончено, больше никакого диалога не будет. Я тогда сказал, что это главная причина и цель искусственно созданного скандала. Но после того, как была окончательно озвучена позиция ЕС, и вы, наверное, слушали дебаты в ЕС и видели, что в адрес Грузии были довольно позитивные послания, оппозиция была вынуждена изменить и свою лексику, и свою позицию. И сегодня они вновь заговорили о диалоге».



Созар Субари также заявил, что, если бы в партии «Единое национальное движение» действительно считали незаконным арест Ники Мелия, они бы обжаловали эту меру пресечения в Страсбургском суде.



«40 тысяч лари, это 10 тысяч евро, и в случае оплаты этот человек [Ника Мелия] был бы на свободе. Если партия и ее де-факто лидер оставляют его в заключении, мы ничего не сможем с этим поделать», — сказал Субари, добавив, что «Нацдвижение» не обращается в ЕСПЧ, поскольку члены партии «прекрасно знают, что все происходит в рамках закона».



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