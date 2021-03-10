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Бизнес-ассоциация Грузии требует перенести начало комендантского часа на 23:00
10.03.2021 14:05
Новости-Грузия
Бизнес-ассоциация Грузии требует перенести ограничение на передвижение хотя бы до 23:00. Об этом предложении сказано в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации.
«Учитывая справедливые и объективные интересы компании-членов Бизнес-ассоциации Грузии, заявляем, что сегодня для бизнес-сектора крайне важно полное открытие экономики и дальнейшее смягчение установленных ограничений. В первую очередь, обязательно упразднить комендантский час или же, по меньшей мере, перенести его начало на два часа», — говорится в заявлении.
Бизнесмены отмечают, что комендантский час значительно увеличивает операционные расходы компаний и не дает возможность получить экономическую прибыль.
«Перенос комендантского часа хотя бы до 23:00 будет крайне важным решением для того, чтобы бизнес-субъекты постепенно начали работу в привычном режиме и смогли снизить тот ущерб, который они испытывали в течение последних месяцев и испытывают по сей день», — сказано в заявлении.
Ограничение на передвижение после 9 вечера введено в Грузии с 28 ноября. Штраф за нарушение «комендантского часа» составляет 2 тысячи лари (600 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3 000 долларов) для организаций.
Накануне Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии оставил в силе действие комендантского часа. Эпидемиологи и члены правительства объяснили это тем, что недавно был отменен целый ряд ограничений, поэтому следует несколько недель понаблюдать за тем, как это отразится на эпидемиологической обстановке.
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