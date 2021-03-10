

Вашадзе: Страна не может пребывать в этой неопределенности

10.03.2021 14:09





По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгия Вашадзе, если до конца марта не удастся достичь соглашения с властями «Стратегия Агмашенебели» начнет «движение тотального сопротивления».



По словам Вашадзе, «движение тотального сопротивления предполагает проведение протестных акций, различные активы с международным содружеством и многие другие нестандартные действия».



Он также сказал и о проведенных в Европарламенте дебатах по поводу Грузии, и отметил, что эти дебаты обозначили два посыла.



«Вчера в Европарламенте мы увидели дебаты в связи с Грузией, в ходе которых было два самых значительных посыла. Первый это то, что однозначно, единогласно все поддерживают освобождение политзаключенных, и второе – прослеживается, что и наши европейские коллеги главным образом видят выход из кризиса именно в проведении внеочередных выборов.



Это не может продолжаться бесконечно. Страна не может пребывать в этой неопределенности. Мы не может так все время говорить об одном и том же. Людям, обществу уже надоело. В конце концов – это государство. Судьба людей зависит от этого, и это не игрушки. Однозначно говорю, либо до конца марта будет достигнуто соглашение, либо нужно заканчивать со всем этим и идти путем движения тотального сопротивления», - заявляет Вашадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





