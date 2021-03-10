

"Национальное движение" ожидает от власти сопутствующих шагов

10.03.2021 14:10





По словам исполнительного секретаря «Единого национального движения» Кобы Накопия, альтернативы переговорам нет.



Однако, по его словам, сейчас мяч на стороне власти и от них ожидают сопутствующих шагов.



«Наша позиция очень проста, мы не позволим власти сорвать переговорный процесс, альтернативы переговорному процессу нет, хотя требования оппозиции известны власти и общественности, мяч на стороне власти. Есть план из 6 пунктов, это план мирной передачи власти. Они хорошо с ним ознакомились и знают, что делать, мы ожидаем от них сопутствующих шагов», — заявил Коба Накопия.



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