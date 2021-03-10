

Нино Гиоргобиани назначена главой Департамента стратегических коммуникаций администрации правительства

10.03.2021 14:10





Главой Департамента стратегических коммуникаций администрации правительства назначена Нино Гиоргобиани. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.



До своего назначения на новую должность, Нино Гиоргобиани возглавляла Департамент стратегических коммуникаций Министерства внутренних дел Грузии. До этого Нино Гиоргобиани занимала должность главы администрации Службы государственной безопасности.



До работы в сфере связей с общественностью, у Нино Гиоргобиани имеется многолетний опыт работы в активной журналистике. В разное время она работала в информационных службах разных телекомпаний.



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