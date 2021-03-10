

Раквиашвили: Я бы меньше обращал внимание на заявление России

10.03.2021 14:10





«Я бы меньше обращал внимание на заявление России», — заявил член «Гирчи» Сандро Раквиашвили.



Сандро Раквиашвили прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что «в последнее время в Вашингтоне растет недовольство из-за действий «Грузинской мечты», которая без слов уклоняется от выполнения требований Америки. Согласно тому же заявлению, с целью наведения порядка, в Грузии американцы планируют наладить системную работу по поддержке оппозиции и расшатыванию позиций «Грузинской мечты». По словам Нарышкина, «Соединенные Штаты настраивают европейских партнеров поддерживать грузинскую оппозицию».



«В целом, я считаю, что любые проблемы и беспорядки, которые могут возникнуть, порадуют нашего соседа-оккупанта, что, конечно же, будет способствовать развитию всевозможных событий, которые ослабят наши институты и, в целом, нашу обороноспособность. Конечно, мы говорим о наших друзьях с Запада. Я бы меньше внимания уделял заявлению России. У нас главная проблема в том, что мы не можем нормально сотрудничать с нашими американскими и европейскими друзьями, если это так, то у нас действительно будет проблема в виде России. Сейчас я воспринимаю такое заявление как попытку России вызвать дополнительные беспорядки», — заявил Сандро Раквиашвили.



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