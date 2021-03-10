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Мэрия Тбилиси выделит помощь клубам и занятым в клубной деятельности


10.03.2021   14:50


Мэрия Тбилиси окажет помощь столичным клубам, а также выделит помощь гражданам трудоустроенным в области электронной музыки и клубной культуры. Пакет помощи составит 2 млн лари. Об этом заявил мэр Каха Каладзе.

По словам мэра, пандемия бросила большой вызов сфере культуры, в том числе ночным клубам:

«Это сфера, которая остановилась первой в условиях пандемии. Им пришлось закрыться, и до сегодняшнего дня, по прошествии фактически одного года, они не функционируют. Это серьезная проблема для них, здесь трудоустроено много людей, а за ними стоят семьи.

Эта сфера сделала имя нашей столице в европейском и мировом масштабе, привлекла многих туристов и внесла большой вклад в экономическое и культурное развитие нашей столицы», — заявил Каладзе.

По информации мэрии, помощь в первую очередь получат музыканты, артисты и технический персонал. Также планируется частичная или полное покрытие арендных выплат за залы. Воспользоваться этим пакетом смогут минимум 500 деятелей.

Кроме того, учитывая эпидемиологическую обстановку, начнутся работы с целью безопасного открытия клубов летом.

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