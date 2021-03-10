|
|
|
Мэрия Тбилиси выделит помощь клубам и занятым в клубной деятельности
10.03.2021 14:50
Мэрия Тбилиси окажет помощь столичным клубам, а также выделит помощь гражданам трудоустроенным в области электронной музыки и клубной культуры. Пакет помощи составит 2 млн лари. Об этом заявил мэр Каха Каладзе.
По словам мэра, пандемия бросила большой вызов сфере культуры, в том числе ночным клубам:
«Это сфера, которая остановилась первой в условиях пандемии. Им пришлось закрыться, и до сегодняшнего дня, по прошествии фактически одного года, они не функционируют. Это серьезная проблема для них, здесь трудоустроено много людей, а за ними стоят семьи.
Эта сфера сделала имя нашей столице в европейском и мировом масштабе, привлекла многих туристов и внесла большой вклад в экономическое и культурное развитие нашей столицы», — заявил Каладзе.
По информации мэрии, помощь в первую очередь получат музыканты, артисты и технический персонал. Также планируется частичная или полное покрытие арендных выплат за залы. Воспользоваться этим пакетом смогут минимум 500 деятелей.
Кроме того, учитывая эпидемиологическую обстановку, начнутся работы с целью безопасного открытия клубов летом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна