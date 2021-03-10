

Мэрия Тбилиси выделит помощь клубам и занятым в клубной деятельности

10.03.2021 14:50





Мэрия Тбилиси окажет помощь столичным клубам, а также выделит помощь гражданам трудоустроенным в области электронной музыки и клубной культуры. Пакет помощи составит 2 млн лари. Об этом заявил мэр Каха Каладзе.



По словам мэра, пандемия бросила большой вызов сфере культуры, в том числе ночным клубам:



«Это сфера, которая остановилась первой в условиях пандемии. Им пришлось закрыться, и до сегодняшнего дня, по прошествии фактически одного года, они не функционируют. Это серьезная проблема для них, здесь трудоустроено много людей, а за ними стоят семьи.



Эта сфера сделала имя нашей столице в европейском и мировом масштабе, привлекла многих туристов и внесла большой вклад в экономическое и культурное развитие нашей столицы», — заявил Каладзе.



По информации мэрии, помощь в первую очередь получат музыканты, артисты и технический персонал. Также планируется частичная или полное покрытие арендных выплат за залы. Воспользоваться этим пакетом смогут минимум 500 деятелей.



Кроме того, учитывая эпидемиологическую обстановку, начнутся работы с целью безопасного открытия клубов летом.





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