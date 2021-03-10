

«Грузинская Мечта» готовится к выборам в органы местного самоуправления

10.03.2021 15:16





Осенью 2021 года в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. В «Грузинской мечте» [ГМ] заявляют, что партия уже начала подготовку к процессу.



«У нас была дискуссия, главный вопрос касался выборов в самоуправление, мы обсудили технические вопросы. Что касается мэров, мы поговорим об этом позже. Публика это обязательно поймет. Существуют разные взгляды, мы обсудим, всех кандидатов», — сообщил член «Грузинской мечты» и депутат парламента Михеил Кавелашвили.



По его словам, у партии есть достаточно времени, чтобы взвесить, кто будет иметь право баллотироваться на пост мэра того или иного региона.



На вопрос журналиста, будет ли Каха Каладзе снова выдвигаться мэром Тбилиси, Кавелашвили ответил:



«Я уверен, что у нашего города очень достойный мэр, и если Кахи Каладзе снова будет выдвинут, он будет безальтернативным [кандидатом], и он обязательно победит», — сказал Кавелашвили. При этом политик уточнил, что этот вопрос пока не обсуждался.



Фото на обложке: Выдвижение мажоритарных кандидатов от «Грузинской Мечты» в 2020 году.



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