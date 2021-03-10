

Бобохидзе: Прежде чем говорить о выборах самоуправления, мы вынудим «Грузинскую мечту» говорить о внеочередных выборах

10.03.2021 15:55





Заявление Созара Субари о выборах самоуправления мы не рассматриваем серьезно. Это заявление сделано для подбадривания их сторонников, - сказал член «Европейской Грузии» Акакий Бобохидзе.



По его словам, прежде правящей команде придется говорить о внеочередных выборах, а не о выборах самоуправления.



«Субари и «Грузинской мечте» сначала придется ответить на то кризис, который создался в стране, предстоит выполнить тот шестипунктный план в связи с теми проблемами, которые обозначены с участием наших партнеров, и теми процессами, что очень скоро войдут в активную фазу в Грузии. Так что, прежде чем говорить о выборах самоуправления, мы вынудим «Грузинскую мечту» говорить о внеочередных выборах. Только после этого, «Грузинская мечта», как и оппозиционный спектр, начнут подготовку к выборам самоуправления», - заявил Бобохидзе.



Для справки, депутат от «Грузинской мечты» Созар Субари сообщил, что партия «Грузинская мечта» сегодня начала подготовку к выборам самоуправления.



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