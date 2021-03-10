

МИД Грузии расценил заявление Сергея Нарышкина как очередное проявление российской гибридной войны

10.03.2021 17:40









Заявление главы Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина является очередным проявление гибридной войны, которую Российской Федерации ведёт против Грузии и провокационным шагом, направленным на дестабилизацию в Грузии, — об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили, комментируя заявление российского высокопоставленного чиновника.



Напомним, директор СВР РФ на днях заявил, что «в последний период в Вашингтоне растет недовольство действиями «Грузинской мечты», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований». Согласно тому же заявлению: «Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозицио­нерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты». Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции. В Вашингтоне дают понять властям Гру­зии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям».



Как отметил Вахтанг Махароблишвили: «Российская Федерация, на фоне проводимой ею незаконной политики оккупации и аннексии Грузии, постоянно пытается грубо вмешиваться в суверенный выбор Грузии, связанный с демократическим развитием страны, ее членством в европейской и евроатлантической семье, активно используя для этого элементы гибридной войны и другие методы.



Аналогичным образом Российская Федерация пытается посеять нигилизм в обществе, спровоцировать поляризацию и конфронтацию в стране, что не способствует миру и стабильности не только в Грузии, но и с учётом существующей турбулентности, в регионе в целом.



На этот раз Российская Федерация пытается дискредитировать в глазах общественности очень тесные отношения между Грузией и ее главным стратегическим партнером — США, которые активно развиваются в духе стратегического партнерства с момента обретения страной независимости и в последние годы достигли наивысшей отметки».





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