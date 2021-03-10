

Министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе принес присягу в Гаагском суде

10.03.2021 17:55





В Гаагском международном уголовном суде состоялась церемония приведения к присяге новоизбранных судей. Вместе с шестью вновь избранными судьями присягу принял министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе.



По информации пресс-службы Министерства юстиции Грузии, судьи Гаагского суда официально приступят к исполнению обязанностей позднее.



«Гоча Лорткипанидзе — первый грузин, избранный судьей Международного уголовного суда. У нашей страны никогда не было представителя в Гааге. Выборы прошли 19 декабря прошлого года. За Гочу Лорткипанидзе проголосовали 76 делегатов. Он избран судьей на срок девять лет.



Гоча Лорткипанидзе продолжит работать министром юстиции Грузии до тех пор, пока не приступит к исполнению обязанностей судьи в Гаагском суде», — говорится в заявлении Министерства юстиции.





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