

В оппозиции назвали условия при которых начнется «движение тотального сопротивления»

10.03.2021 18:05





Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Гиорги Вашадзе заявляет, что если до конца марта оппозиции не удастся достичь соглашения с «Грузинской мечтой», начнется движение тотального сопротивления. По его словам, власти целенаправленно пытаются уклониться от соглашения.



«Сейчас все зависит от «Грузинской Мечты». Они затягивают переговоры. Хотят не сегодня так завтра, сказать, что не успеют провести реформы. Они ждут какой-то ситуации, хотят сделать что-то еще, чтобы не допустить завершение процесса соглашением. Я их предупреждаю, от имени «Стратегии Агмашенебели», что если они сорвут переговоры, мы будем в авангарде движения тотального сопротивления по всей Грузии.



Вам известно, что до 20 марта приостановлены все протесты, чтобы не дать властям возможность помешать переговорам, но если переговоры не состояться максимум до конца марта, мы будем в авангарде движения тотального сопротивления, хотя часто мы занимали более компромиссные позиции», — заявил Вашадзе.



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