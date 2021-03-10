|
|
|
Президент Грузии приветствовала назначение Кристиана Даниэлсона посредником в переговорах между правящей партией и оппозицией
10.03.2021 19:38
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует назначение Кристиана Даниэлсона посредником в переговорах между правящей партией и оппозицией. Об этом президент написала в Twitter.
По мнению Саломе Зурабишвили, стороны должны прийти к деполяризации.
«Я приветствую назначение Кристиана Даниэлсона посредником в переговорах между властью и оппозицией. Это сильный знак того, что Европа продолжает работать во имя стабильности и демократического развития Грузии. Я еще раз призываю обе стороны поставить страну на первое место и работать для достижения деполяризации», — написала Зурабишвили.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель направляет в Грузию личного посланника, который примет участие во внутриполитическом диалоге, поддержанном ЕС. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета Евросоюза.
Кристиан Даниэлсон получил мандат личного представителя президент Европейского Совета Шарля Мишеля по согласованию с Верховным комиссаром Жозепом Борреллем.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна