

Президент Грузии приветствовала назначение Кристиана Даниэлсона посредником в переговорах между правящей партией и оппозицией

10.03.2021 19:38





Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует назначение Кристиана Даниэлсона посредником в переговорах между правящей партией и оппозицией. Об этом президент написала в Twitter.



По мнению Саломе Зурабишвили, стороны должны прийти к деполяризации.



«Я приветствую назначение Кристиана Даниэлсона посредником в переговорах между властью и оппозицией. Это сильный знак того, что Европа продолжает работать во имя стабильности и демократического развития Грузии. Я еще раз призываю обе стороны поставить страну на первое место и работать для достижения деполяризации», — написала Зурабишвили.



Президент Европейского Совета Шарль Мишель направляет в Грузию личного посланника, который примет участие во внутриполитическом диалоге, поддержанном ЕС. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета Евросоюза.



Кристиан Даниэлсон получил мандат личного представителя президент Европейского Совета Шарля Мишеля по согласованию с Верховным комиссаром Жозепом Борреллем.



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