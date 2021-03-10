

Посол Грузии в Польше назначен главой администрации правительства

10.03.2021 19:42





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил посла в Польше Илью Дарчиашвили главой администрации правительства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина республики.



«Администрацией правительства будет руководить Илья Дарчиашвили. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назначил нового главу администрации правительства сегодня. Глава правительства пожелал успехов новому руководителю администрации», – сказано в сообщении.



Дарчиашвили до назначения главой администрации правительства с 2017 года был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Польше. Он в разные времена также занимал должности первого заместителя министра регионального развития и инфраструктуры, исполнительного директора Фонда муниципального развития.



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