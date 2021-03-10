

Шарль Мишель: Европа будет активно содействовать продвижению своих ценностей в Грузии, Молдове и Украине

10.03.2021 22:53





«Европа будет активно содействовать своим ценностям в Грузии, Молдове и Украине, которые я посетил на прошлой неделе», — написал президент Европейского Совета Шарль Мишель в специальном письме о программе вакцинации Европейского Союза.



Шарль Мишель выразил недоумение информацией о том, что Европа якобы действует не солидарно. По словам президента Европейского Совета, все будут защищены от коронавируса в том случае, если будет защищен каждый регион.



«Европейский Союз предварительно заказал более двух миллиардов доз, в два раза больше, чем необходимо для вакцинации его населения. Дополнительные дозы, которые мы передадим нашим странам-партнерам и регионам мира, позволят вакцинировать несколько сотен миллионов человек. Более того, Европа будет активно содействовать своим ценностям посредством конкретных и решительных действий, особенно в регионах, где у нас есть стратегические связи, например, как страны Восточного партнерства, в том числе в Грузии, Молдове и Украине, которые я посетил на прошлой неделе», — написал президент Европейского Совета Шарль Мишель в специальном письме о программе вакцинации Европейского Союза.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





